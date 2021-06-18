Судейство на Евро становится странным: в пользу англичан не назначен пенальти
На 79-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Англия — Шотландия арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу английской команды. Судья неверно оценил единоборство Эндрю Робертсона и Рахима Стерлинга.
Капитан шотландцев наступил сопернику на голеностоп, нарушив правила. За схожее нарушение после вмешательства видеоарбитров был назначен 11-метровый удар в игре Голландия — Австрия. Но сейчас ВАР не вмешались в действия рефери. Еще одно странное судейское решение в этот игровой день.
Ранее, 18 июня, испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде не доиграл матч 2-го тура чемпионата Европы Хорватия — Чехия (1:1). При этом судья также допустил две серьезные ошибки в первом тайме встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю