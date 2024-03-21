Стыковые матчи Евро-2024: трансляция игр в прямом эфире 21 марта

21 марта пройдут шесть матчей полуфинала стыкового турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. Данные игры являются плей-офф Лиги наций, где в каждом пути A, B и C будет определено по одному представителю, который получит путевку в финальную часть Евро-2024.

Сегодня пройдут следующие матчи:

в пути А — Польша — Эстония (начало в 22.45 мск) и Уэльс — Финляндия (22.45);

в пути B — Израиль — Исландия (22.45) и Босния — Украина (22.45);

в пути C — Грузия — Люксембург (20.00) и Греция — Казахстан (22.45).

На сайте «СЭ» пройдет текстовный онлайн самых интересных событий матчей стыков Евро-2024 21 марта. Следите за ключевыми моментами игр в матч-центре «СЭ».

Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024. Ранее игры цикла можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы могли прочитать в нашем материале.

В Казахстане смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча Греция — Казахстан можно будет в 00.45 (по местному времени) на каналах «Qazaqstan» и «Qazsport».