Пейчинович заявил, что сборная Сербии сможет выйти в плей-офф Евро-2024

Экс-защитник «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович оценил шансы сборной Сербии выйти в плей-офф чемпионата Европы 2024 года.

Команда Драгана Стойковича попала в группу C, где сыграет с Англией, Данией и Словенией.

«В такой группе второе место реально. Если сборная сохранит костяк и улучшит тактические данные, то я думаю, что можно претендовать и на первое. Даже Англию не вижу фаворитом группы, больше Данию. Так что скажу, что Сербия и Дания выйдут», — цитирует Пейчиновича Metaratings.ru.

В первом туре группового этап Евро-2024 Сербия проведет встречу с Англией. Матч состоится 16 июня в Гельзенкирхене. Начало — в 22.00 мск.