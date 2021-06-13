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Стерлинг доволен игрой сборной Англии в матче с Хорватией на Евро-2020

18:29
Рахим Стерлинг. Фото Twitter
Рахим Стерлинг. Фото Twitter
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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

«Первая игра и нам была нужна победа. Вся команда держалась вместе. Мы делали все необходимое и играли в хороший футбол. Думаю, что ребята сегодня были великолепны.

Честно, всегда говорил себе, что если сыграю на международном турнире, то буду обязан забить. Прекрасно, что я, наконец, сделал это.

Мы должны попытаться развить успех и сосредоточиться. Нужно продолжать побеждать», — приводит слова Стерлинга BBC Sport.

Стерлинг забил единственный гол и был признан лучшим игроком встречи. Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D.

В следующем туре англичане 18 июня сыграют с Шотландией, а Хорватия — с Чехией.

Англия - Хорватия

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/50940652

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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