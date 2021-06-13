Стерлинг доволен игрой сборной Англии в матче с Хорватией на Евро-2020

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

«Первая игра и нам была нужна победа. Вся команда держалась вместе. Мы делали все необходимое и играли в хороший футбол. Думаю, что ребята сегодня были великолепны.

Честно, всегда говорил себе, что если сыграю на международном турнире, то буду обязан забить. Прекрасно, что я, наконец, сделал это.

Мы должны попытаться развить успех и сосредоточиться. Нужно продолжать побеждать», — приводит слова Стерлинга BBC Sport.

Стерлинг забил единственный гол и был признан лучшим игроком встречи. Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D.

В следующем туре англичане 18 июня сыграют с Шотландией, а Хорватия — с Чехией.