На стадионе Евро-2020 в Петербурге предусмотрена возможность выезда реанимобиля на поле

На стадионе в Санкт-Петербурге, принимающем часть матчей Евро-2020, предусмотрена возможность выезда реанимобиля на футбольное поле, сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«В Санкт-Петербурге предусмотрена возможность выезда реанимобиля на поле. Это требование регламента, на стадионе в Санкт-Петербурге оно соблюдается», — цитирует Сорокина ТАСС 13 июня.

12 июня во время матча Дания — Финляндия (0:1) в Копенгагене перенес сердечный приступ полузащитник датчан Кристиан Эриксен. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики. Футболист был госпитализирован.