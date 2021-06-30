Степаненко исполнил зажигательный танец после победы над Швецией. Видео

Сборная Украины переиграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 (2:1). Игроки украинской команды эмоционально отпраздновали победу.

В интернете появилось видео, на котором полузащитник Тарас Степаненко танцует в раздевалке. При этом игрок одет в одни шорты.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.