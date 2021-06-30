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Степаненко исполнил зажигательный танец после победы над Швецией. Видео

03:27
29 июня. Глазго. Швеция - Украина - 1:2. Тарас Степаненко и Андрей Шечвенко. Фото Instagram
29 июня. Глазго. Швеция - Украина - 1:2. Тарас Степаненко и Андрей Шечвенко. Фото Instagram
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Сборная Украины переиграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 (2:1). Игроки украинской команды эмоционально отпраздновали победу.

В интернете появилось видео, на котором полузащитник Тарас Степаненко танцует в раздевалке. При этом игрок одет в одни шорты.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.

Швеция — Украина

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля