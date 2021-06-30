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Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020

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Во вторник, 29 июня, были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Евро-2020.

В 1/4 финала сыграют:

2 июля, пятница
19.00 (мск). Санкт-Петербург. Швейцария — Испания
22.00 (мск). Мюнхен. Бельгия — Италия

3 июля, суббота
19.00 (мск). Баку. Чехия — Дания
22.00 (мск). Рим. Украина — Англия

Полуфиналы — 6 и 7 июля (Лондон). Финал — 11 июля (Лондон).

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля