Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020
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Во вторник, 29 июня, были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Евро-2020.
В 1/4 финала сыграют:
2 июля, пятница
19.00 (мск). Санкт-Петербург. Швейцария — Испания
22.00 (мск). Мюнхен. Бельгия — Италия
3 июля, суббота
19.00 (мск). Баку. Чехия — Дания
22.00 (мск). Рим. Украина — Англия
Полуфиналы — 6 и 7 июля (Лондон). Финал — 11 июля (Лондон).
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Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
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