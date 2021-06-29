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Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала 29 июня. Англия — Германия, Швеция — Украина

08:30
Футболисты сборной Германии. Фото AFP
Футболисты сборной Германии. Фото AFP
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Во вторник, 29 июня, пройдут очередные два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу. Англия сыграет с Германией, а Швеция встретится с Украиной.

Англия — Германия (19.00 по мск)
Трансляция на Первом канале
Лондон. Стадион «Уэмбли».

Англия — Германия

Швеция — Украина (22.00)
Трансляция на канале «Россия 1»
Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Швеция — Украина

Победители пар Англия — Германия и Швеция — Украина сыграют между собой в четвертьфинале турнира. Евро-2020 завершится 11 июля.

Сетка плей-офф, расписание и результаты матчей — в разделе Евро-2020.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля