Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала 29 июня. Англия — Германия, Швеция — Украина
08:30
Во вторник, 29 июня, пройдут очередные два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу. Англия сыграет с Германией, а Швеция встретится с Украиной.
Англия — Германия (19.00 по мск)
Трансляция на Первом канале
Лондон. Стадион «Уэмбли».
Швеция — Украина (22.00)
Трансляция на канале «Россия 1»
Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
Победители пар Англия — Германия и Швеция — Украина сыграют между собой в четвертьфинале турнира. Евро-2020 завершится 11 июля.
Сетка плей-офф, расписание и результаты матчей — в разделе Евро-2020.
Опрос
проголосовало: 2728Все опросы
Как далеко зайдет Дания на Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю