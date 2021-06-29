Во вторник, 29 июня, пройдут очередные два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу. Англия сыграет с Германией, а Швеция встретится с Украиной.

Англия — Германия (19.00 по мск)

Трансляция на Первом канале

Лондон. Стадион «Уэмбли».

Швеция — Украина (22.00)

Трансляция на канале «Россия 1»

Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Победители пар Англия — Германия и Швеция — Украина сыграют между собой в четвертьфинале турнира. Евро-2020 завершится 11 июля.

Сетка плей-офф, расписание и результаты матчей — в разделе Евро-2020.