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Сорокин надеется, что стадион в Петербурге станет таким же счастливым для сборной России, как для «Зенита»

13:11
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Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал подготовку к проведению турнира.

«Кубок в России, в Санкт-Петербурге. Это значит, что турнир очень скоро. Мы на финишной прямой. Хочется поблагодарить руководство города и правительство страны. Приложены максимальные усилия для успешного проведения Евро. Этот стадион стал счастливыми для «Зенита», будем надеяться, что он будет счастливым и для сборной России», — приводит слова Сорокина 78.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь игр Евро-2020: 12 июня Бельгия — Россия, 14 июня Польша — Словакия, 16 июня Финляндия — Россия, 18 июня Швеция — Словакия, 21 июня Финляндия — Бельгия, 23 июня Швеция — Польша, 2 июля — матч 1/4 финала.

Дополнительная информация:

https://78.ru/news/2021-05-22/v_peterburg_privezli_glavnii_trofei_chempionata_evropi_po_futbolu

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