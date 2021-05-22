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Продажи футболок сборной Франции поднялись на 2400 процентов после возвращения Бензема

12:44
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Вызов форварда «Реала» Карима Бензема в сборную Франции повлиял на продажи футболок национальной команды, сообщает Marca.

По сведениям источника, после объявления о вызове 33-летнего форварда в национальную команду продажи футболок выросли на 2400 процентов.

Бензема получил вызов в национальную команду впервые с 2015 года. Форвард будет выступать под номером 19.

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