Продажи футболок сборной Франции поднялись на 2400 процентов после возвращения Бензема
12:44
Вызов форварда «Реала» Карима Бензема в сборную Франции повлиял на продажи футболок национальной команды, сообщает Marca.
По сведениям источника, после объявления о вызове 33-летнего форварда в национальную команду продажи футболок выросли на 2400 процентов.
Бензема получил вызов в национальную команду впервые с 2015 года. Форвард будет выступать под номером 19.
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