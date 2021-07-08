Слуцкий считает, что не было фола на Стерлинге в моменте с пенальти

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что судья ошибочно назначил пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

В конце первой дополнительной 15-минутки вворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

«По мне, спорный момент. Надо смотреть на правую ногу Мехле. Он ее поставил до того, как Стерлинг уже упал и не было касания. Мое мнение, что не было нарушения правил. Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание Мехле», — отметил Леонид Слуцкий, комментировавший встречу на Первом канале.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».