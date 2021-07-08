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Слуцкий считает, что не было фола на Стерлинге в моменте с пенальти

03:30
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что судья ошибочно назначил пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. Рахим Стерлинг падает в&nbsp;штрафной датчан.Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти

В конце первой дополнительной 15-минутки вворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

«По мне, спорный момент. Надо смотреть на правую ногу Мехле. Он ее поставил до того, как Стерлинг уже упал и не было касания. Мое мнение, что не было нарушения правил. Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание Мехле», — отметил Леонид Слуцкий, комментировавший встречу на Первом канале.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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