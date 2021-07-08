Перед назначением пенальти на поле оказался второй мяч. Арбитр правильно продолжил игру
03:18
На 102-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы Англия — Дания (2:1) на поле оказался второй мяч. Рахим Стерлинг пробежал мимо него, вбежал в штрафную площадь и заработал пенальти. Правильно ли поступил арбитр Данни Маккели, не отреагировав на появление дополнительного мяча и не остановив игру?
Да, в соответствии с правилом 5 «Судья» рефери вправе продолжить матч, если второй мяч не мешает игре. Именно так и произошло: ни Стерлинг, ни его соперники не отвлекались, этот мяч не выступал помехой их действиям и не отвлек их.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
Опрос
проголосовало: 3530Все опросы
Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю