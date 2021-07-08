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Перед назначением пенальти на поле оказался второй мяч. Арбитр правильно продолжил игру

03:18
7 июля. Англия — Дания — 2:1.
7 июля. Англия — Дания — 2:1.
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На 102-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы Англия — Дания (2:1) на поле оказался второй мяч. Рахим Стерлинг пробежал мимо него, вбежал в штрафную площадь и заработал пенальти. Правильно ли поступил арбитр Данни Маккели, не отреагировав на появление дополнительного мяча и не остановив игру?

Да, в соответствии с правилом 5 «Судья» рефери вправе продолжить матч, если второй мяч не мешает игре. Именно так и произошло: ни Стерлинг, ни его соперники не отвлекались, этот мяч не выступал помехой их действиям и не отвлек их.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Александр Бобров все материалы автора

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