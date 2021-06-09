Начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена (Дания) Питер Даль рассказал об отношении к российским болельщикам.

«Российские фанаты... Это что-то особенное. Скорее всего, они не смогут приехать, так что тут мы отчасти спасены, — приводит BT слова Даля. — Фанаты из России требуют наибольшего задействования ресурсов. У них часто появляется желание способствовать беспорядкам и дракам. Мы, конечно, не знаем, как сложится, если они приедут в Копенгаген, но опыт говорит о том, что больше всего проблем исходит от фанатов из Восточной Европы».

Даль отметил, какой сценарий считает наихудшим из возможных в плане болельщицких стычек.

«Мы готовы к турниру и способны расширить свои возможности при усилии. Мы даже подготовились к самому худшему сценарию — если фанаты из России встретятся с фанатами из Польши», — добавил начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, среди которых — Копенгаген. На 21 июня в этом городе запланирована игра группового турнира Дания — Россия. В случае выхода в плей-офф датчане могут попасть на сборную Польши. Отметим, что польская национальная команда проведет две встречи в Санкт-Петербурге: против Словакии (14 июня) и Швеции (23 июня).