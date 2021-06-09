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Полиция Дании: «Встреча фанатов из России и Польши в Копенгагене — самое ужасное, что может случиться»

13:01
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Начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена (Дания) Питер Даль рассказал об отношении к российским болельщикам.

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«Российские фанаты... Это что-то особенное. Скорее всего, они не смогут приехать, так что тут мы отчасти спасены, — приводит BT слова Даля. — Фанаты из России требуют наибольшего задействования ресурсов. У них часто появляется желание способствовать беспорядкам и дракам. Мы, конечно, не знаем, как сложится, если они приедут в Копенгаген, но опыт говорит о том, что больше всего проблем исходит от фанатов из Восточной Европы».

Даль отметил, какой сценарий считает наихудшим из возможных в плане болельщицких стычек.

«Мы готовы к турниру и способны расширить свои возможности при усилии. Мы даже подготовились к самому худшему сценарию — если фанаты из России встретятся с фанатами из Польши», — добавил начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, среди которых — Копенгаген. На 21 июня в этом городе запланирована игра группового турнира Дания — Россия. В случае выхода в плей-офф датчане могут попасть на сборную Польши. Отметим, что польская национальная команда проведет две встречи в Санкт-Петербурге: против Словакии (14 июня) и Швеции (23 июня).

Дополнительная информация:

https://www.bt.dk/em/politiet-forventer-stort-indtog-af-fans-fra-et-land-og-ingen-fra-et-andet-her-er-deres

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