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Макаров пока не может сравнить Черчесова и Слуцкого

13:26
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Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал о различиях молодежной сборной и главной национальной команды.

«Отличие основной сборной от молодежки? Разные тактические схемы. У молодежки одни, тут другие. Плюс ко всему совершенно другие требования. В молодежке тренировки проходили более лояльно. Подготовка была спокойнее. Сборы в основной команде проходят отлично. Со всеми знакомлюсь, постепенно вливаюсь в коллектив.

Лояльнее в молодежке? В основной сборной больше времени, чтобы подготовиться к чемпионату Европы. А там у нас было 5-6 дней. Тренировки были без нагрузок, потому что мы все приехали с клубов. Если бы нас нагружали, то мы бы сильнее встали. Здесь, все-таки, есть две недели, чтобы спокойнее подготовиться», — сказал Макаров.

Также футболист ответил на вопрос о схожих чертах главного тренера сборной Станислава Черчесова и наставника «Рубина» Леонида Слуцкого:

«Тренер «Рубина» и тренер сборной? Пока не могу сравнить Черчесова и Слуцкого. Я провел здесь всего 2 тренировки, пока нет картины», — отметил футболист.

Сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры