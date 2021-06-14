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Полузащитник «Спартака» Крал выйдет в стартовом составе сборной Чехии на игру Евро-2020 против Шотландии

14:56
Алекс Крал. Фото AFP
Алекс Крал. Фото AFP
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Стали известны составы сборных Шотландии и Чехии на матч первого тура группового турнира Евро-2020.

У чешской команды с первых минут появится полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

Шотландия: Маршалл, Хенли, Купер, Хендри, О'Доннелл, Робертсон, Армстронг, Макгинн, Мактоминей, Дайкс, Кристи.

Запасные: Гордон, Маклафлин, Макгрегор, Адамс, Тейлор, Тернбулл, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Гилмор, Форрест, Маккенна.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Соучек, Крал, Масопуст, Янкто, Дарида, Шик.

Запасные: Мандоус, Кадержабек, Брабец, Барак, Голеш, Крменчик, Шевчик, Зима, Гложек, Выдра, Матею, Пегкарт.

Матч Шотландия — Чехия состоится в Глазго (Шотландия), начало встречи — в 16.00 (мск).

Шотландия — Чехия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024452--scotland-vs-czech-republic/?iv=true

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Иван Торопцев все материалы автора
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