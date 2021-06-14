Полузащитник сборной Испании Родри считает Англию фаворитом Евро-2020

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри рассказал, что думает о сборной Англии.

«Для меня Англия — один из очевидных фаворитов. Они могли выставить три сборной, если бы захотели. Посмотрите, какие у них персоналии, их уровень очень высок. Нужно посмотреть, будут ли они отличной командой с коллективной точки зрения», — цитирует Родри The Guardian.

Сегодня, 14 июня, Испания сыграет со Швецией. Начало — в 22.00 (мск).