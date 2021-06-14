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Судейство

Шотландия — Чехия: почему не назначен пенальти в ворота гостей?

16:56
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На 32-й минуте матча чемпионата Европы-2020 Шотландия — Чехия правильно поступил немецкий арбитр Даниэль Зиберт, не назначив 11-метровый в ворота гостей.

В том эпизоде после удара Джона Макгинна в штрафной площади чешской команды действительно произошел контакт мяча с левой рукой Лукаша Масопуста. Но рука находилась в естественном положении — располагалась вдоль тела. Поэтому оснований для назначения пенальти не было. При этом помощь видеоассистентов не потребовалась, судья справился сам.

(Александр Бобров)

Шотландия — Чехия

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