Шотландия — Чехия: почему не назначен пенальти в ворота гостей?
16:56
На 32-й минуте матча чемпионата Европы-2020 Шотландия — Чехия правильно поступил немецкий арбитр Даниэль Зиберт, не назначив 11-метровый в ворота гостей.
В том эпизоде после удара Джона Макгинна в штрафной площади чешской команды действительно произошел контакт мяча с левой рукой Лукаша Масопуста. Но рука находилась в естественном положении — располагалась вдоль тела. Поэтому оснований для назначения пенальти не было. При этом помощь видеоассистентов не потребовалась, судья справился сам.
(Александр Бобров)
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