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Саутгейт: «Приятно добиться результатов, которые снова выводят сборную Англии на футбольную карту»

01:55
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинала Евро-2020 против Украины (4:0).

«Игроки показали фантастическую игру, причем не только те футболисты, которые вышли в старте, но вышедшие на замену. Для меня абсолютная честь быть в этой компании таких главных тренеров Англии, как сэр Бобби Робсон и сэр Альф Рамсей. Мне приятно иметь возможность добиться результатов, которые снова выводят нашу страну на футбольную карту.

Полуфинал — это вызов для нас. Осенью у нас было две игры с Данией. Я знаю, насколько они хороши, они снова доказали это на Евро. Это будет фантастическая игра. Мы не хотели отступать. Мы хотели по-настоящему ухватиться за возможность, а не надеяться, что сможем победить или позволить судьбе сыграть свою роль. Думаю, что игроки были решительны и безжалостны», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля