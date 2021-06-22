Сборная России получит 10,75 миллиона евро за выступление на чемпионате Европы-2020
11:49
Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы-2020.
Каждая сборная получит по 9,25 млн евро за участие в турнире. Также на групповом турнире сборные заработают 1,5 млн евро за победу и 750 тысяч евро за ничью.
Сборная России в трех матчах Евро дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и победила Финляндию (1:0). Таким образом, национальная команда получит 10,75 млн евро.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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