Сборная России получит 10,75 миллиона евро за выступление на чемпионате Европы-2020

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы-2020.

Каждая сборная получит по 9,25 млн евро за участие в турнире. Также на групповом турнире сборные заработают 1,5 млн евро за победу и 750 тысяч евро за ничью.

Сборная России в трех матчах Евро дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и победила Финляндию (1:0). Таким образом, национальная команда получит 10,75 млн евро.