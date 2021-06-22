Первый тренер Зобнина защитил футболиста после результативной ошибки в матче против Дании

Первый тренер полузащитника сборной России Романа Зобнина Сергей Духовников в разговоре с «СЭ» отреагировал на ошибку полузащитника в матче против Дании (1:4) на Евро-2020.

«Зобнин забил гвоздь в крышку гроба этой команды и в крышку гроба Черчесова. К этому все шло. Получилось, что ошибся именно Рома. Не стоит вешать на него всех собак. Он был под давлением, абсолютно поникшее психологическое состояние. Его придушили. Сейчас Рома превратился в рабочую лошадку.

Творчески он никак не продвинулся, хотя были возможности. И без его ошибки сборная бы проиграла. Команды нет, все заранее знали, что это конец. У нас все застряло на одном месте. Команда Черчесова очень грустная, печальная и медленная", — сказал Духовников «СЭ».

В матче против Дании полузащитник «Спартака» совершил неточную передачу, после которой в ворота сборной России был забит второй гол. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.