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Первый тренер Зобнина защитил футболиста после результативной ошибки в матче против Дании

11:46
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Первый тренер полузащитника сборной России Романа Зобнина Сергей Духовников в разговоре с «СЭ» отреагировал на ошибку полузащитника в матче против Дании (1:4) на Евро-2020.

21&nbsp;июня. Россия&nbsp;&mdash; Дания. Роман Зобнин.Чудовищная ошибка Зобнина, после которой начался разгром России в Дании

«Зобнин забил гвоздь в крышку гроба этой команды и в крышку гроба Черчесова. К этому все шло. Получилось, что ошибся именно Рома. Не стоит вешать на него всех собак. Он был под давлением, абсолютно поникшее психологическое состояние. Его придушили. Сейчас Рома превратился в рабочую лошадку.

Творчески он никак не продвинулся, хотя были возможности. И без его ошибки сборная бы проиграла. Команды нет, все заранее знали, что это конец. У нас все застряло на одном месте. Команда Черчесова очень грустная, печальная и медленная", — сказал Духовников «СЭ».

В матче против Дании полузащитник «Спартака» совершил неточную передачу, после которой в ворота сборной России был забит второй гол. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.

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