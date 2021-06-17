Сборная России о победе Бельгии над Данией: «21 июня — все в наших руках»
21:59
Официальный Twitter сборной России отреагировал на победу сборной Бельгии над Данией (2:1) в матче группы B Евро-2020 по футболу.
«21 июня. Дания — Россия. Все в наших руках», — написали в Twitter национальной команды, прикрепив изображение турнирной таблицы группы B.
Россия занимает второе место с 3 очками после двух игр. Бельгия (6 баллов) — первая строчка, Финляндия (3) — третья, Дания (0) — четвертая.
17 июня бельгийцы выиграли у датчан в Копенгагене. В составе гостей голы забили Торган Азар и Кевин Де Брейне.
21 июня команда Станислава Черчесова сыграет против Дании в Копенгагене.
2??1?? июня. #РоссияДания.— Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2021
Всё в наших руках ? pic.twitter.com/X0A4WCdXXd
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