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Сборная России о победе Бельгии над Данией: «21 июня — все в наших руках»

21:59
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Официальный Twitter сборной России отреагировал на победу сборной Бельгии над Данией (2:1) в матче группы B Евро-2020 по футболу.

«21 июня. Дания — Россия. Все в наших руках», — написали в Twitter национальной команды, прикрепив изображение турнирной таблицы группы B.

Россия занимает второе место с 3 очками после двух игр. Бельгия (6 баллов) — первая строчка, Финляндия (3) — третья, Дания (0) — четвертая.

17 июня бельгийцы выиграли у датчан в Копенгагене. В составе гостей голы забили Торган Азар и Кевин Де Брейне.

21 июня команда Станислава Черчесова сыграет против Дании в Копенгагене.

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