Австрия опубликовала состав на матч против Голландии с фото дисквалифицированного Арнаутовича

В Twitter сборной Австрии опубликован состав на матч Евро-2020 с Голландией. Рядом размещено фото форварда австрийцев Марко Арнаутовича, который был дисквалифицирован на эту игру.

Футболист пропустит матч в наказание за свое поведение во время матча с Македонией (3:1). После гола он подбежал к трибуне с македонскими болельщиками и прокричал, что может «купить всю Македонию». Также он оскорбил игрока македонцев албанского происхождения Эгзона Бейтулаи, позволив себе неподобающее высказывание в адрес матери футболиста.

Матч Голландия — Австрия начнется в 22.00 по московскому времени.