Австрия опубликовала состав на матч против Голландии с фото дисквалифицированного Арнаутовича
21:58
В Twitter сборной Австрии опубликован состав на матч Евро-2020 с Голландией. Рядом размещено фото форварда австрийцев Марко Арнаутовича, который был дисквалифицирован на эту игру.
??? #Gemeinsam?sterreich #MarkoMitUns #NEDAUT #EURO2020 #AUT pic.twitter.com/qPRd3ZpnGK— ?FB — oefb.at (@oefb1904) June 17, 2021
Футболист пропустит матч в наказание за свое поведение во время матча с Македонией (3:1). После гола он подбежал к трибуне с македонскими болельщиками и прокричал, что может «купить всю Македонию». Также он оскорбил игрока македонцев албанского происхождения Эгзона Бейтулаи, позволив себе неподобающее высказывание в адрес матери футболиста.
Матч Голландия — Австрия начнется в 22.00 по московскому времени.
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