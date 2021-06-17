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Австрия опубликовала состав на матч против Голландии с фото дисквалифицированного Арнаутовича

21:58
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В Twitter сборной Австрии опубликован состав на матч Евро-2020 с Голландией. Рядом размещено фото форварда австрийцев Марко Арнаутовича, который был дисквалифицирован на эту игру.

Футболист пропустит матч в наказание за свое поведение во время матча с Македонией (3:1). После гола он подбежал к трибуне с македонскими болельщиками и прокричал, что может «купить всю Македонию». Также он оскорбил игрока македонцев албанского происхождения Эгзона Бейтулаи, позволив себе неподобающее высказывание в адрес матери футболиста.

Матч Голландия — Австрия начнется в 22.00 по московскому времени.

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