Саутгейт заявил, что сборная Англии ответственно подходит к матчу с Чехией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против Чехии.

«Мы знаем, насколько это классная команда. Некоторые игроки выступают в премьер-лиге и провели блестящий сезон. Из-за истории наших взаимоотношений с хорватами и дерби с шотландцами болельщики относятся к чехам не очень серьезно, но мы подходим к этому матчу со всей ответственностью», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

У чехов и англичан по четыре очка после двух туров турнира. Матч Чехия — Англия состоится 22 июня в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.