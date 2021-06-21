Саутгейт заявил, что сборная Англии ответственно подходит к матчу с Чехией
19:48
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против Чехии.
«Мы знаем, насколько это классная команда. Некоторые игроки выступают в премьер-лиге и провели блестящий сезон. Из-за истории наших взаимоотношений с хорватами и дерби с шотландцами болельщики относятся к чехам не очень серьезно, но мы подходим к этому матчу со всей ответственностью», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
У чехов и англичан по четыре очка после двух туров турнира. Матч Чехия — Англия состоится 22 июня в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024471--czech-republic-vs-england/prematch/preview/?iv=true
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