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Австрия ведет 1:0 после первого тайма матча с Украиной

19:48
21 июня. Украина — Австрия. Фото AFP
21 июня. Украина — Австрия. Фото AFP
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Сборная Австрии выигрывает в матче Евро-2020 со сборной Украины после первого тайма.

Текущий счет — 1:0. Единственный мяч на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. На 33-й минуте его заменили из-за травмы.

При таком итоге Австрия займет второе место в группе. Украинцы будут на третьей позиции.

Украина — Австрия

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