Австрия ведет 1:0 после первого тайма матча с Украиной
19:48
Сборная Австрии выигрывает в матче Евро-2020 со сборной Украины после первого тайма.
Текущий счет — 1:0. Единственный мяч на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. На 33-й минуте его заменили из-за травмы.
При таком итоге Австрия займет второе место в группе. Украинцы будут на третьей позиции.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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