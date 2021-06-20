Саутгейт сообщил, что Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч с Чехией
19:20
Форвард сборной Англии Харри Кейн сыграет в стартовом составе в матче Евро-2020 против сборной Чехии, сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.
«Кейн сыграет в стартовом составе? Да, вы можете с уверенностью предположить это, — цитирует специалиста Sky Sports 20 июня. — Он важен не только для голов, но и для построения игры, и для всего остального, что он привносит в нашу игру».
Матч Чехия — Англия состоится 22 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
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