Саутгейт: «Без сомнения, сборная Италии заслужила быть в финале Евро»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финальной встречи Евро-2020 против Италии.

«Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, демонстрируют отличный стиль. Им всегда сложно забивать. Без сомнения, они заслужили быть в финале — на пути к нему они обыграли две топовые команды — Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных», — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.