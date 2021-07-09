Саутгейт: «Без сомнения, сборная Италии заслужила быть в финале Евро»
16:15
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финальной встречи Евро-2020 против Италии.
«Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, демонстрируют отличный стиль. Им всегда сложно забивать. Без сомнения, они заслужили быть в финале — на пути к нему они обыграли две топовые команды — Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных», — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024491--italy-vs-england/
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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