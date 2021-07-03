Самая умная собака Великобритании предсказала победу сборной Англии над Украиной в 1/4 финала Евро-2020
Самая умная собака Великобритании сделала предсказание на четвертьфинальный матч чемпионата Европы Украина — Англия, сообщает The Sun.
Собака по кличке Уиллоу породы кокапу выбрала Англию. Выбор осуществлялся традиционным способом — миски с кормом разместили рядом с флагами Украины и Англии.
Ранее Уиллоу правильно предсказала победы сборной Англии в матчах Евро-2020 против Хорватии, Чехии и Германии.
Матч Украина — Англия состоится сегодня, 3 июля, Риме. Начало встречи — в 22:00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/euro-2020/15480429/euro-2020-uk-dog-win-england-ukraine/
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