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Саленко уверен, что сборной Украины будет непросто победить Швецию в 1/8 финала Евро

18:28
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Бывший нападающий сборной России Олег Саленко, проживающий в Киеве, поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Швеции на Евро-2020.

«Матч с Австрией на групповом этапе показал, что команда физически устала. Но восемь дней на восстановление — сумасшедший срок! В любом случае со шведами будет очень непросто. Они на турнире лучшие по игре в защите, не удивлюсь даже, если дойдут до финала. А Украина трудно вскрывает оборону, играет в основном на контратаках» — цитирует Саленко Metro.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала с третьего места. Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Швеция — Украина

Дополнительная информация:

https://www.metronews.ru/sport/reviews/oleg-salenko-moy-rekord-pobet-tolko-moy-syn-1805820/?fbclid=IwAR3Tgecrch3XL6ClJd3_b4cIBN50hHp_IykRJG7xkXHn-1CXxoiSp0s3FRk

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля