Саленко уверен, что сборной Украины будет непросто победить Швецию в 1/8 финала Евро

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко, проживающий в Киеве, поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Швеции на Евро-2020.

«Матч с Австрией на групповом этапе показал, что команда физически устала. Но восемь дней на восстановление — сумасшедший срок! В любом случае со шведами будет очень непросто. Они на турнире лучшие по игре в защите, не удивлюсь даже, если дойдут до финала. А Украина трудно вскрывает оборону, играет в основном на контратаках» — цитирует Саленко Metro.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала с третьего места. Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.