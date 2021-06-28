Педри побил рекорд Уэйна Руни на чемпионатах Европы

Полузащитник сборной Испании Педри попал в стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии.

Таким образом, он станет самым молодым игроком в истории, который вышел в старте на матч плей-офф Евро. На момент встречи ему исполнилось 18 лет и 215 дней.

Педри превзошел рекорд, который ранее принадлежал англичанину Уэйну Руни (18 лет и 244 дня, Евро-2004, матч против Португалии).