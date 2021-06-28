Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Педри побил рекорд Уэйна Руни на чемпионатах Европы

18:23
Теги:

Полузащитник сборной Испании Педри попал в стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии.

Таким образом, он станет самым молодым игроком в истории, который вышел в старте на матч плей-офф Евро. На момент встречи ему исполнилось 18 лет и 215 дней.

Педри превзошел рекорд, который ранее принадлежал англичанину Уэйну Руни (18 лет и 244 дня, Евро-2004, матч против Португалии).

Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сестра Влашича зажгла с хорватскими болельщиками перед матчем с Испанией
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
У 300 финских болельщиков выявили коронавирус после возвращения из Петербурга
Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля