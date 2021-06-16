Для Матвея Сафонова, который заменил Антона Шунина в стартовом составе сборной России, матч Евро-2020 с Финляндией станет всего вторым в форме национальной команды.

Вратарь «Краснодара» оказался самым малоопытным из восьми голкиперов, игравших за Россию на крупных турнирах. Ранее минимальным опытом (две игры) обладал Вячеслав Малафеев, который ровно 17 лет назад вышел на поле после удаления Сергея Овчинникова во встрече с Португалией.

При этом Сафонов, которому в день игры исполнилось 22 года и 111 дней, оказался вторым по возрасту вратарем-дебютантом после Игоря Акинфеева. Армеец сыграл с Испанией в 2008 году в 22 года и 63 дня.

Возраст вратарей сборной России в день дебюта на крупном турнире

Дата Турнир Вратарь Матч Возраст Опыт (матчи) 20.06.1994 ЧМ Дмитрий Харин Бразилия — 0:2 25 лет 308 дней 22 28.06.1994 ЧМ Станислав Черчесов Камерун — 6:1 30 лет 300 дней 19 05.06.2002 ЧМ Руслан Нигматуллин Тунис — 2:0 27 лет 241 день 20 12.06.2004 ЧЕ Сергей Овчинников Испания — 0:1 33 года 214 дней 31 16.06.2004 ЧЕ Вячеслав Малафеев Португалия — 0:2 25 лет 104 дня 2 10.06.2008 ЧЕ Игорь Акинфеев Испания — 1:4 22 года 63 дня 20 12.06.2021 ЧЕ Антон Шунин Бельгия — 0:3 34 года 136 дней 12 16.06.2021 ЧЕ Матвей Сафонов Финляндия 22 года 111 дней 1

Ни один из игравших на нынешнем Евро вратарей не имел перед турниром столь малого опыта выступления за сборную, как Сафонов.

Правда, австриец Бахманн защищал ворота национальной команды всего дважды, украинец Бущан — шесть раз, испанец Симон — семь. Кстати, предшественник Матвея Антон Шунин с 12 матчами до Евро-2020 занимает в этом рейтинге шестое место.

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