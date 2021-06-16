Сафонов — самый неопытный вратарь сборной России на крупных турнирах
Для Матвея Сафонова, который заменил Антона Шунина в стартовом составе сборной России, матч Евро-2020 с Финляндией станет всего вторым в форме национальной команды.
Вратарь «Краснодара» оказался самым малоопытным из восьми голкиперов, игравших за Россию на крупных турнирах. Ранее минимальным опытом (две игры) обладал Вячеслав Малафеев, который ровно 17 лет назад вышел на поле после удаления Сергея Овчинникова во встрече с Португалией.
При этом Сафонов, которому в день игры исполнилось 22 года и 111 дней, оказался вторым по возрасту вратарем-дебютантом после Игоря Акинфеева. Армеец сыграл с Испанией в 2008 году в 22 года и 63 дня.
Возраст вратарей сборной России в день дебюта на крупном турнире
|
Дата
|
Турнир
|
Вратарь
|
Матч
|
Возраст
|
Опыт (матчи)
|
20.06.1994
|
ЧМ
|
Дмитрий Харин
|
Бразилия — 0:2
|
25 лет 308 дней
|
22
|
28.06.1994
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Камерун — 6:1
|
30 лет 300 дней
|
19
|
05.06.2002
|
ЧМ
|
Руслан Нигматуллин
|
Тунис — 2:0
|
27 лет 241 день
|
20
|
12.06.2004
|
ЧЕ
|
Сергей Овчинников
|
Испания — 0:1
|
33 года 214 дней
|
31
|
16.06.2004
|
ЧЕ
|
Вячеслав Малафеев
|
Португалия — 0:2
|
25 лет 104 дня
|
2
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Игорь Акинфеев
|
Испания — 1:4
|
22 года 63 дня
|
20
|
12.06.2021
|
ЧЕ
|
Антон Шунин
|
Бельгия — 0:3
|
34 года 136 дней
|
12
|
16.06.2021
|
ЧЕ
|
Матвей Сафонов
|
Финляндия
|
22 года 111 дней
|
1
Ни один из игравших на нынешнем Евро вратарей не имел перед турниром столь малого опыта выступления за сборную, как Сафонов.
Правда, австриец Бахманн защищал ворота национальной команды всего дважды, украинец Бущан — шесть раз, испанец Симон — семь. Кстати, предшественник Матвея Антон Шунин с 12 матчами до Евро-2020 занимает в этом рейтинге шестое место.
Самые неопытные вратари на ЧЕ-2020
|
Вратарь
|
Сборная
|
Матч
|
Возраст
|
Опыт
|
Матвей Сафонов
|
Россия
|
Финляндия
|
22 года 111 дней
|
1
|
Даниэль Бахманн
|
Австрия
|
Сев.Македония — 3:1
|
26 лет 339 дней
|
2
|
Георгий Бущан
|
Украина
|
Голландия — 2:3
|
27 лет 13 дней
|
6
|
Унаи Симон
|
Испания
|
Швеция — 0:0
|
24 года 3 дня
|
7
|
Угурджан Чакыр
|
Турция
|
Италия — 0:3
|
25 лет 67 дней
|
9
|
Антон Шунин
|
Россия
|
Бельгия — 0:3
|
34 года 136 дней
|
12
|
Дэнни Уорд
|
Уэльс
|
Швейцария — 1:1
|
27 лет 355 дней
|
13
|
Домииник Ливакович
|
Хорватия
|
Англия — 0:1
|
26 лет 155 дней
|
21
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