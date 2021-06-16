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Сафонов — самый неопытный вратарь сборной России на крупных турнирах

16:05
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Для Матвея Сафонова, который заменил Антона Шунина в стартовом составе сборной России, матч Евро-2020 с Финляндией станет всего вторым в форме национальной команды.

Вратарь «Краснодара» оказался самым малоопытным из восьми голкиперов, игравших за Россию на крупных турнирах. Ранее минимальным опытом (две игры) обладал Вячеслав Малафеев, который ровно 17 лет назад вышел на поле после удаления Сергея Овчинникова во встрече с Португалией.

При этом Сафонов, которому в день игры исполнилось 22 года и 111 дней, оказался вторым по возрасту вратарем-дебютантом после Игоря Акинфеева. Армеец сыграл с Испанией в 2008 году в 22 года и 63 дня.

Возраст вратарей сборной России в день дебюта на крупном турнире

Дата

Турнир

Вратарь

Матч

Возраст

Опыт (матчи)

20.06.1994

ЧМ

Дмитрий Харин

Бразилия — 0:2

25 лет 308 дней

22

28.06.1994

ЧМ

Станислав Черчесов

Камерун — 6:1

30 лет 300 дней

19

05.06.2002

ЧМ

Руслан Нигматуллин

Тунис — 2:0

27 лет 241 день

20

12.06.2004

ЧЕ

Сергей Овчинников

Испания — 0:1

33 года 214 дней

31

16.06.2004

ЧЕ

Вячеслав Малафеев

Португалия — 0:2

25 лет 104 дня

2

10.06.2008

ЧЕ

Игорь Акинфеев

Испания — 1:4

22 года 63 дня

20

12.06.2021

ЧЕ

Антон Шунин

Бельгия — 0:3

34 года 136 дней

12

16.06.2021

ЧЕ

Матвей Сафонов

Финляндия

22 года 111 дней

1

Ни один из игравших на нынешнем Евро вратарей не имел перед турниром столь малого опыта выступления за сборную, как Сафонов.

Правда, австриец Бахманн защищал ворота национальной команды всего дважды, украинец Бущан — шесть раз, испанец Симон — семь. Кстати, предшественник Матвея Антон Шунин с 12 матчами до Евро-2020 занимает в этом рейтинге шестое место.

Самые неопытные вратари на ЧЕ-2020

Вратарь

Сборная

Матч

Возраст

Опыт

Матвей Сафонов

Россия

Финляндия

22 года 111 дней

1

Даниэль Бахманн

Австрия

Сев.Македония — 3:1

26 лет 339 дней

2

Георгий Бущан

Украина

Голландия — 2:3

27 лет 13 дней

6

Унаи Симон

Испания

Швеция — 0:0

24 года 3 дня

7

Угурджан Чакыр

Турция

Италия — 0:3

25 лет 67 дней

9

Антон Шунин

Россия

Бельгия — 0:3

34 года 136 дней

12

Дэнни Уорд

Уэльс

Швейцария — 1:1

27 лет 355 дней

13

Домииник Ливакович

Хорватия

Англия — 0:1

26 лет 155 дней

21

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи