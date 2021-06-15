Рюдигер попытался укусить Погба во время матча Франция — Германия
22:53
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер чуть не укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба во время матча чемпионата Европы.
В концовке первого тайма Рюдигер плотно опекал соперника. Он обхватил его руками и чуть не укусил за спину.
Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter
Погба был шокирован таким поведением соперника.
Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Франция — Германии.
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