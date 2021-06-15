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Рюдигер попытался укусить Погба во время матча Франция — Германия

22:53
Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Reuters Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter
Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Reuters
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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер чуть не укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба во время матча чемпионата Европы.

В концовке первого тайма Рюдигер плотно опекал соперника. Он обхватил его руками и чуть не укусил за спину.

Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter
Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter

Погба был шокирован таким поведением соперника.

Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter
Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Франция — Германии.

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