Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер чуть не укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба во время матча чемпионата Европы.

В концовке первого тайма Рюдигер плотно опекал соперника. Он обхватил его руками и чуть не укусил за спину.

Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter

Погба был шокирован таким поведением соперника.

Антонио Рюдигер против Поля Погба. Фото Twitter

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Франция — Германии.