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Marca: Финляндия окунулась в реальность, потерпев поражение от России

09:22
Теему Пукки и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теему Пукки и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Испанское издание Marca назвало поражение Финляндии от России в матче группового турнира чемпионата Европы возвращением к реальности. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в среду, 16 июня, и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол встречи забил Алексей Миранчук.

Алексей Миранчук и&nbsp;Дмитрий Баринов.Магия, подвиг и возвращение Финлядии к реальности. В Европе оценили гол Миранчука и победу России

«После шокирующего дебюта, в негативном и позитивном ключе, Финляндия окунулась в реальность, потерпев поражение от России. Исход встречи решил гол Миранчука в дополнительное к первому тайму время. Однако сценарий матча мог быть совсем другим. Не прошло и трех минут игры, когда Райтала опередил Кузяева и подал на Похьянпало, чтобы тот забил головой. Но гол был отменен из-за офсайда», — говорится в материале.

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи