Marca: Финляндия окунулась в реальность, потерпев поражение от России

Испанское издание Marca назвало поражение Финляндии от России в матче группового турнира чемпионата Европы возвращением к реальности. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в среду, 16 июня, и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол встречи забил Алексей Миранчук.

«После шокирующего дебюта, в негативном и позитивном ключе, Финляндия окунулась в реальность, потерпев поражение от России. Исход встречи решил гол Миранчука в дополнительное к первому тайму время. Однако сценарий матча мог быть совсем другим. Не прошло и трех минут игры, когда Райтала опередил Кузяева и подал на Похьянпало, чтобы тот забил головой. Но гол был отменен из-за офсайда», — говорится в материале.

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.