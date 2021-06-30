Российский фанат назвал причину драки с украинскими болельщиками на матче Евро-2020

Российский болельщик Денис Смоленский, которого избили украинские фанаты во время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2), рассказал «СЭ», почему решил пойти болеть за команду Андрея Шевченко.

— Ты не боялся ответной реакции?

— Нет. Чего мне было бояться? Я об этом не думал, потому что я болел за Украину. Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал! И я не хотел никаких проблем. Просто хотел показать, что я за вас болею. Такой турнир ведь раз в четыре года происходит.

— Что говорили эти люди, которые к вам подошли?

— Они просто говорили: «Что ты здесь делаешь с этим флагом?» Им не понравился этот флаг. Но такими были не все!

— Сколько людей было?

— Правда, не помню. Просто хотел футбол смотреть и не хотел никаких проблем, — сказал Смоленский «СЭ».

29 июня во время матча чемпионата Европы по футболу Швеция — Украина на стадионе «Хампдэн Парк» в Глазго на трибуне началась драка между украинскими фанатами и болельщиком в футболке российской национальной команды и с флагом РФ. Видео драки можно посмотреть здесь.