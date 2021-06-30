Киевское «Динамо» пожелало Беседину скорейшего выздоровления

Киевское «Динамо» пожелало здоровья нападающему команды Артему Беседину. Он получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 за сборную Украины против Швеции (2:1).

«Здоровья, Артем, — говорится в сообщении клубного Twitter. Возвращайся сильнее».

30 июня стало известно, что из-за травмы футболист пропустит около шести месяцев.