Киевское «Динамо» пожелало Беседину скорейшего выздоровления
20:39
Киевское «Динамо» пожелало здоровья нападающему команды Артему Беседину. Он получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 за сборную Украины против Швеции (2:1).
«Здоровья, Артем, — говорится в сообщении клубного Twitter. Возвращайся сильнее».
Здоров'я, Артеме! ?— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 30, 2021
Повертайся сильнішим! pic.twitter.com/D31QR0YzBZ
30 июня стало известно, что из-за травмы футболист пропустит около шести месяцев.
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