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Киевское «Динамо» пожелало Беседину скорейшего выздоровления

20:39
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Киевское «Динамо» пожелало здоровья нападающему команды Артему Беседину. Он получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 за сборную Украины против Швеции (2:1).

«Здоровья, Артем, — говорится в сообщении клубного Twitter. Возвращайся сильнее».

30 июня стало известно, что из-за травмы футболист пропустит около шести месяцев.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля