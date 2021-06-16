Араюри доволен игрой сборной Финляндии в матче с Россией
18:46
Капитан сборной Финляндии Паулус Араюри оценил игру своей команды в матче с Россией (0:1) на Евро-2020.
«Я горжусь тем, как наша команда сегодня сыграла, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 16 июня. — Конечно, Россия сильна, но у нас были свои моменты.
Не знаю, насколько далеко Йоэль Похъянпало забрался в офсайд, но у нас был отличный момент. Важны все детали, сегодня они сложились не в нашу пользу».
Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024460--finland-vs-russia/
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Зачет
vs
0
Офсайд
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