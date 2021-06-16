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Араюри доволен игрой сборной Финляндии в матче с Россией

18:46
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Капитан сборной Финляндии Паулус Араюри оценил игру своей команды в матче с Россией (0:1) на Евро-2020.

«Я горжусь тем, как наша команда сегодня сыграла, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 16 июня. — Конечно, Россия сильна, но у нас были свои моменты.

Не знаю, насколько далеко Йоэль Похъянпало забрался в офсайд, но у нас был отличный момент. Важны все детали, сегодня они сложились не в нашу пользу».

Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024460--finland-vs-russia/

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи