Араюри доволен игрой сборной Финляндии в матче с Россией

Капитан сборной Финляндии Паулус Араюри оценил игру своей команды в матче с Россией (0:1) на Евро-2020.

«Я горжусь тем, как наша команда сегодня сыграла, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 16 июня. — Конечно, Россия сильна, но у нас были свои моменты.

Не знаю, насколько далеко Йоэль Похъянпало забрался в офсайд, но у нас был отличный момент. Важны все детали, сегодня они сложились не в нашу пользу».

Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.