Россия — Болгария: Соболев заменил Дзюбу
19:15
Форвард сборной России Александр Соболев вышел на замену в товарищеском матче со сборной Болгарии. Он заменил Артема Дзюбу на 58-й минуте.
Счет матча равный — 0:0.
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