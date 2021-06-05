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Россия — Болгария: Соболев заменил Дзюбу

19:15
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Форвард сборной России Александр Соболев вышел на замену в товарищеском матче со сборной Болгарии. Он заменил Артема Дзюбу на 58-й минуте.

Счет матча равный — 0:0.

Россия — Болгария

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры