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Россия - Болгария: Фернандес заменил Караваева

19:28
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Защитник сборной России Марио Фернандес вышел на замену в товарищеском матче со сборной Болгарии. На 72-й минуте он заменил Вячеслава Караваева.

Счет матча равный — 0:0.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры