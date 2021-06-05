Россия - Болгария: Фернандес заменил Караваева
19:28
Защитник сборной России Марио Фернандес вышел на замену в товарищеском матче со сборной Болгарии. На 72-й минуте он заменил Вячеслава Караваева.
Счет матча равный — 0:0.
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