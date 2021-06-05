Россия — Болгария: Баринов заменен из-за травмы
19:08
Во втором тайме товарищеского матча Россия — Болгария полузащитник россиян Дмитрий Баринов был заменен после того, как получил повреждение. Вместо него на 50-й минуте вышел Игорь Дивеев.
После столкновения Артем Дзюба показал, что игроку нужна замена. Баринов затем выразил желание продолжить игру, но тренерский штаб все же решил заменить его.
Счет матча равный - 0:0.
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