Во втором тайме товарищеского матча Россия — Болгария полузащитник россиян Дмитрий Баринов был заменен после того, как получил повреждение. Вместо него на 50-й минуте вышел Игорь Дивеев.

После столкновения Артем Дзюба показал, что игроку нужна замена. Баринов затем выразил желание продолжить игру, но тренерский штаб все же решил заменить его.

Счет матча равный - 0:0.