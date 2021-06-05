Россия — Болгария: Малинов заменен из-за травмы в дебюте матча
18:11
Полузащитник сборной Болгарии Кристиян Малинов был заменен в дебюте товарищеского матча со сборной России. Он получил травму.
Вместо него на девятой минуте в игру вступил Петар Витанов. Счет матча на данный момент равный — 0:0.
Опрос
проголосовало: 9683Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю