Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Россия — Болгария: Малинов заменен из-за травмы в дебюте матча

18:11
Теги:

Полузащитник сборной Болгарии Кристиян Малинов был заменен в дебюте товарищеского матча со сборной России. Он получил травму.

Вместо него на девятой минуте в игру вступил Петар Витанов. Счет матча на данный момент равный — 0:0.

Россия — Болгария

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9683
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Финляндия — Германия: Пакаринен открыл счет в матче
"Она не спит": сообразительные дети спасли "умершую" маму
Путин оценил заявления Зеленского о роли газопровода через Украину
Какой вы кот по знаку зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры