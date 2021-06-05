Полиция Москвы задержала 16 болельщиков, планировавших посетить товарищеский матч Россия — Болгария, сообщает 5 июня Telegram-канал «Мутко против». Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД.

Матч начался в 18.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.