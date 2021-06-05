Полиция задержала 16 болельщиков перед матчем Россия — Болгария
18:18
Полиция Москвы задержала 16 болельщиков, планировавших посетить товарищеский матч Россия — Болгария, сообщает 5 июня Telegram-канал «Мутко против». Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД.
Матч начался в 18.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.
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