Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Полиция задержала 16 болельщиков перед матчем Россия — Болгария

18:18
Теги:

Полиция Москвы задержала 16 болельщиков, планировавших посетить товарищеский матч Россия — Болгария, сообщает 5 июня Telegram-канал «Мутко против». Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД.

Матч начался в 18.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.

Россия — Болгария

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1967

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9683
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Болгария: прямая трансляция товарищеского матча
"Она не спит": сообразительные дети спасли "умершую" маму
Пушков оценил заявление Украины о причастности Франции и ФРГ к потере Крыма
Видео с места взрыва в петербургской квартире

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры