Россия — Бельгия: прогноз Виктории Лопыревой на матч Евро-2020
Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева оценила шансы сборной России в стартовом матче на Евро-2020 против Бельгии.
«Бельгия очень сильная сборная — видела их игру на «Открытие арена» на чемпионате мира. Нелегко будет нашим, но для зенитовцев это домашний стадион, трибуны будут гнать вперед — поэтому надеюсь на ничью», — сказала Лопырева «СЭ».
Напомним, встреча Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Александр Чурилин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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