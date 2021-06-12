Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился с «СЭ» ожиданиями от матча против Бельгии в группе B на Евро-2020 по футболу. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

«В каждом отдельном матче возможно всё, что угодно. Чемпионат мира показывал, что при правильной организации игры мы можем обыграть Испанию. И в матче с командой Бельгии, если будет полная самоотдача и игровая дисциплина, то возможно будет набрать очки», — сказал Хомуха «СЭ».

Хомуха считает, что сейчас сложно говорить о сценарии игры, но, если футбол будет обоюдоострым, то будет матч получится результативным.

«Если команда закроется, то ожидать результативных действий не стоит. Можно рассчитывать, что какие-то сюрпризы будут подготовлены для команды Бельгии. Можем и со стандартов забить, и атакующая группа имеет определенные козыри», — добавил Хомуха.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Екатерина Звенигородская)