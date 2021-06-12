Бельгия — Россия: прогноз Хомухи на первый матч Евро-2020 для команды Черчесова
Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился с «СЭ» ожиданиями от матча против Бельгии в группе B на Евро-2020 по футболу. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
«В каждом отдельном матче возможно всё, что угодно. Чемпионат мира показывал, что при правильной организации игры мы можем обыграть Испанию. И в матче с командой Бельгии, если будет полная самоотдача и игровая дисциплина, то возможно будет набрать очки», — сказал Хомуха «СЭ».
Хомуха считает, что сейчас сложно говорить о сценарии игры, но, если футбол будет обоюдоострым, то будет матч получится результативным.
«Если команда закроется, то ожидать результативных действий не стоит. Можно рассчитывать, что какие-то сюрпризы будут подготовлены для команды Бельгии. Можем и со стандартов забить, и атакующая группа имеет определенные козыри», — добавил Хомуха.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Екатерина Звенигородская)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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