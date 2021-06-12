Роман Бабаев: «В сборной России не стали форсировать восстановление Фернандеса»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии здоровья защитника армейцев и сборной России Марио Фернандеса.
— У вас нет опасений, что сборная форсировала восстановление Марио Фернандеса? Возможно, он еще не полностью готов?
— По нашей информации, он полностью восстановился. Действительно, к сожалению, было повреждение, но медицинский штаб сборной грамотно сработал. На сколько мне известно, форсировать не стали. Думаю, Марио будет в полном порядке и постарается приложить все усилия, чтобы помочь команде добиться положительного результата.
Матч Евро-2020 Бельгия — Россия начнется в 22.00 по московскому времени.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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