Роман Бабаев: «В сборной России не стали форсировать восстановление Фернандеса»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии здоровья защитника армейцев и сборной России Марио Фернандеса.

— У вас нет опасений, что сборная форсировала восстановление Марио Фернандеса? Возможно, он еще не полностью готов?

— По нашей информации, он полностью восстановился. Действительно, к сожалению, было повреждение, но медицинский штаб сборной грамотно сработал. На сколько мне известно, форсировать не стали. Думаю, Марио будет в полном порядке и постарается приложить все усилия, чтобы помочь команде добиться положительного результата.

Матч Евро-2020 Бельгия — Россия начнется в 22.00 по московскому времени.

(Севастиан Терлецкий)