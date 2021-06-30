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РФС опубликовал итоги заседания техкома по выступлению сборной России на Евро-2020

20:11
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
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На сайте РФС опубликованы итоги заседания технического комитета по выступлению сборной России на Евро-2020.

«В среду, 30 июня, состоялось заседание технического комитета РФС под председательством Никиты Симоняна, — говорится в сообщени. — В нем приняли участие члены комитета, главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов, тренер по физической подготовке Владимир Паников, руководитель комплексной научной группы Евгений Калинин, главный врач сборной Эдуард Безуглов, наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Главной темой заседания стали итоги выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу Евро-2020. Перед членами комитета с докладом выступил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов. По итогам заседания технический комитет признал результат выступления сборной России неудовлетворительным. Все остальные высказывания членов технического комитета являются частным мнением».

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0). Специалист рассказал о причинах неудачного выступления на турнире.

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