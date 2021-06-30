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Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России на Евро-2020

15:41
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выступления на чемпионате Европы-2020, и отметил, что вся команда нацеливалась на максимальный результат.

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«Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на Чемпионате Европы. Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру — функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю», — цитирует пресс-служба сборной России Черчесова.

Также специалист объяснил, почему после вылета с турнира он не дал ни одного большого интервью.

«В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества. Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на Техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», — отметил тренер.

Сегодня состоялось заседание РФС, во время которого Черчесов выступил с докладом и признал результаты выступления на Евро неудовлетворительными.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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