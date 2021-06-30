Le Parisien: Дешам продолжит тренировать сборную Франции до ЧМ-2022 в Катаре
19:55
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит работу с командой после Евро-2020, сообщает 30 июня Le Parisien. Он будет тренировать сборную до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.
На Евро-2020 французы выбыли в 1/8 финала. Они уступили команде Швейцарии (3:3, по пенальти — 4:5). 52-летний специалист ранее привел команду к победе на ЧМ-2018, а также дошел с ней до финала Евро-2016.
Опрос
проголосовало: 686Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Евро-2020?
Читайте также
«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову
«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю