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Le Parisien: Дешам продолжит тренировать сборную Франции до ЧМ-2022 в Катаре

19:55
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит работу с командой после Евро-2020, сообщает 30 июня Le Parisien. Он будет тренировать сборную до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.

На Евро-2020 французы выбыли в 1/8 финала. Они уступили команде Швейцарии (3:3, по пенальти — 4:5). 52-летний специалист ранее привел команду к победе на ЧМ-2018, а также дошел с ней до финала Евро-2016.

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