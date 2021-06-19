Ренату Санчеш о матче Португалия — Германия: «Это была игра двух великих команд»
Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш прокомментировал итог матча Евро-2020 против команды Германии (2:4).
«Конечно, счет 4:2, но у нас тоже были шансы забить, как и у них, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 19 июня. — Это была игра двух великих команд. Результат говорит сам за себя, но я думаю, что у нас были возможности сократить отставание.
Вне зависимости от того, выхожу я в стартовом составе или нет, я всегда играю на максимуме. Конечно, все футболисты хотят играть, но мы должны уважать решения тренеров».
В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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