Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш прокомментировал итог матча Евро-2020 против команды Германии (2:4).

«Конечно, счет 4:2, но у нас тоже были шансы забить, как и у них, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 19 июня. — Это была игра двух великих команд. Результат говорит сам за себя, но я думаю, что у нас были возможности сократить отставание.

Вне зависимости от того, выхожу я в стартовом составе или нет, я всегда играю на максимуме. Конечно, все футболисты хотят играть, но мы должны уважать решения тренеров».

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.