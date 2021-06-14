Радость российских болельщиков после второго гола сборной Украины в матче Евро с Голландией

Сборная Голландии со счетом 3:2 победила команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

При этом украинцы по ходу встречи смогли отыграть отставание в два мяча и на какое-то время сравнять счет — 2:2.

Российские болельщики, которые наблюдали за ходом матча в одной из домашних фан-зон, с радостью встретили это событие.

Российские болельщики радуются второму голу Украины ? pic.twitter.com/H1w6sjU8MQ — Чемпионат (@championat) June 13, 2021

Сборная Голландии набрала три очка. Столько же у австрийцев, ранее победивших сборную Северной Македонии со счетом 3:1. Во втором туре команда Голландии в Амстердаме сыграет с австрийцами, а украинцы в Бухаресте встретятся со сборной Северной Македонии. Обе игры пройдут 17 июня.