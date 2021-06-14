Радость российских болельщиков после второго гола сборной Украины в матче Евро с Голландией
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Сборная Голландии со счетом 3:2 победила команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.
При этом украинцы по ходу встречи смогли отыграть отставание в два мяча и на какое-то время сравнять счет — 2:2.
Российские болельщики, которые наблюдали за ходом матча в одной из домашних фан-зон, с радостью встретили это событие.
Сборная Голландии набрала три очка. Столько же у австрийцев, ранее победивших сборную Северной Македонии со счетом 3:1. Во втором туре команда Голландии в Амстердаме сыграет с австрийцами, а украинцы в Бухаресте встретятся со сборной Северной Македонии. Обе игры пройдут 17 июня.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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