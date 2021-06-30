Украинский журналист Франков: «Наша команда запихнула критикам все их дерьмо обратно в жопу»

Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над Швецией (2:1 ДВ) и выход в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

«Нужно теперь собраться и давать бой англичанам. Мы с ними сейчас в равных положениях. Мы уже поднялись туда, куда не очень рассчитывали. В этом плане не стоит злить судьбу. Я не ждал от матча с Швецией и близко какой-то зрелищности. То, что сделала Украина — это характер. Она показала, что в футбол играет ничуть не хуже сборной Швеции. А сборная Швеция в своей группе была выше Испании. У нас сейчас впереди англичане. Мы дадим им бой. Есть ли амбиции выиграть турнир? Нет такого слона, которого нельзя съесть при наличии хорошей прожарки и хорошего кетчупа», — сказал Франков «СЭ».

Также Франков считает, что этой победой сборная Украины ответила всем критикам.

«Не было злопыхателей. Была жесткая критика людей, обиженных отношением сборной в одном конкретном матче. Сегодня сборная принесла роскошные извинения болельщикам. Наша команда триумфально вернулась на Евро. Слова депутата Лебедева? Наша сборная запихнула все его дерьмо ему обратно в жопу», — добавил Франков.

Сборная Украины в 1/4 финала Евро встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).