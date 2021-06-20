Полузащитник сборной Швейцарии Цубер рассказал о задаче команды в матче с Турцией на Евро

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер поделился мнением о матче группового этапа чемпионата Европы по футболу против Турции.

«Все в команде разочарованы из-за поражения от Италии (0:3). И не только команда: разочарована вся страна. Это нормально — быть разочарованным, такое случается в спорте. Мы знаем, что такое быть на другой стороне. Нам нужно забить на один гол больше, чем Турция. Это было бы прекрасно», — цитирует Цубера официальный сайт УЕФА.

Швейцарцы с одним очком занимают третье место в группе A. У турок ноль очков и последняя позиция.

Матч Швейцария — Турция пройдет 20 июня в Баку (Азербайджан). Начало — в 19:00 по московскому времени.